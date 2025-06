Jammu Cm Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में उन ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया है जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी संभव नहीं हो सका था. यह बयान उन्होंने 6 जून 2025 को कटरा में चिनाब रेलवे ब्रिज और अंजी ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया. इस मौके पर उमर ने न केवल पीएम मोदी की प्रशंसा की बल्कि जम्मू-कश्मीर के विकास में केंद्र सरकार के योगदान को भी रेखांकित किया.

चिनाब रेलवे ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और अंजी ब्रिज जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को नए आयाम देने वाली परियोजनाएं हैं. उमर अब्दुल्ला ने कहा ‘जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, उसे आपने कर दिखाया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजनाएं न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी. चिनाब ब्रिज जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बनाया गया. जिसको उन्होंने इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया.

“Many dreamt of this train, but it was PM Modi who connected the valleys of Kashmir to the rest of the nation.”

