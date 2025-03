रमजान के महीने में कश्मीर में हुआ अश्लील फैशन शो, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हुए नाराज, उठाया ये सख्त कदम

श्रीनगर: मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान के महीने को एक महीना माना जाता है. इसी बीच जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में एक ऐसा फैशन शो किया गया, जिसके लेकर जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें इस शो में पुरुषों और महिलाओं ने सेमी-न्यूड कपड़ों में रैंप वॉक किया, जिससे स्थानीय समुदाय के लोग भड़क उठें। इसकी एक वजह ये भी रही कि इस शो को रमजान के महीने में आयोजित किया गया, जिस कारण लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया।

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस फैशन शो में स्थानीय भावनाओं की अनदेखी की गई है, जो बिलकुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय प्रशासन से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

The shock & anger are totally understandable. The images I have seen show a complete disregard for local sensitivities & that too during this holy month. My office has been in touch with the local authorities & I’ve asked for a report to be submitted within the next 24 hours.… https://t.co/xwY17ZdeAt

