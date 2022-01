जम्मू कश्मीर, Jammu Kashmir Stampede Live: जम्मू कश्मीर हादसे में मृतकों के परिजनों को सौंपे गए शव, 2 को किया एयरलिफ्ट

जम्मू कश्मीर, नए साल के मौके पर माता वैष्णोदेवी के मढ़ में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए. इस हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

नए साल के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालू माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू पहुंचे थे. इस दौरान तकरीबन रात 2 बजकर 45 मिनट पर भगदड़ मच गई, इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हैं. घायलों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया. दुर्घटना में जान गंवाने वालों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं. 2 शवों को एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि बाकी बचे हुए शवों को सड़क मार्ग से भेजा गया है.

12 devotees died in the Katra stampede. 16 others were rushed to a hospital out of which 9 were discharged. 7 people are still in the hospital & some of them are on ventilators. Chief Secretary (home), ADG (Jammu) & DC (Jammu) will investigate this incident: J&K LG Manoj Sinha pic.twitter.com/Maj1CNOPBf

