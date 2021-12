जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकतें थमने का नाम ही नहीं ले रही है. आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षाबलों के बस पर फ़ायरिंग ( Jammu Kashmir attack ) की. इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 12 जवान घायल बताए जा रहे हैं जिनमें कई की हालत गंभीर है.

Terrorists fired upon a police vehicle near Zewan in Pantha Chowk area of Srinagar. 14 personnel injured in the attack. All the injured personnel evacuated to hospital. Area cordoned off. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

