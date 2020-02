नई दिल्ली. Jamia Violence New CCTV Footage: 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की बर्बरता नया वीडियो जारी किया गया है. जिसमें जामिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही है. ये वीडियो जामिया यूनिवर्सिटी की कॉर्डिनेशन कमेटी द्वारा जारी किया गया है. कॉर्डिनेशन कमेटी द्वारा जारी किया गया वीडियो 15 दिसंबर के ओल्ड रिडिंग हाल का है. इस वीडियो ने दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठा दिया है.

जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी यानी कि जेससी (JCC) द्वारा जारी की गई वीडियो की मानें तो दर्शनों की संख्या में पुलिस लाइब्रेरी में प्रवेश करती है और वहां पर पढ़ रहे छात्रों पर लाठिया बरसाना शुरू कर देती है. छात्र इसका विरोध भी करते है, लेकिन दिल्ली पुलिस फिर भी मानती है. इसके अलावा इस वीडियो में दिल्ली पुलिस द्वारा लाइब्रेरी में तोड़फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है.

Watch this and realise what kind of trauma and brutality #JamiaMilliaIslamia students faced on the hands of @DelhiPolice.

Students studying in library are being attacked and brutalised for no fault of theirs.#JamiaProtests pic.twitter.com/1yxRK0Ic7b

— Jamia Millia Islamia (@jamiamillia_) February 16, 2020