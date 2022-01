नई दिल्ली, INS Ranvir: नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, आईएनएस रणवीर पर एक धमाका हुआ है. INS रणवीर पर आंतरिक डिब्बे में धमाका होने से नौसेना के 3 जवान शहीद हुए हैं. इसके अलावा कई अन्य जवानों के भी जख्मी होने की खबर आ रही है. जहाज के चालक दल ने तुरंत स्थिति को काबू में लेने की कोशिश की. भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि धमाके के कारण की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है.

In an unfortunate incident today at Naval Dockyard Mumbai, 3 naval personnel lost their lives in an explosion in an internal compartment onboard INS Ranvir. Responding immediately, the ship's crew brought the situation under control. There is no major material damage. pic.twitter.com/c9wJUieCCj

— ANI (@ANI) January 18, 2022