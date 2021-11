नई दिल्ली.Indian Railways भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) रामायण सर्किट पर “श्री रामायण यात्रा” नाम से एक डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का संचालन करेगा, आईआरसीटीसी ने शनिवार को सूचित किया।

आईआरसीटीसी के एक प्रेस नोट के अनुसार, 7 नवंबर को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाले पहले दौरे में भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा शामिल होगी। नोट में कहा गया है कि आईआरसीटीसी को इस पहल के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और पहला टूर पूरी तरह से बुक हो गया है। लगातार मांग को देखते हुए इस साल 12 दिसंबर को फिर से इतनी ही कीमत और अवधि के साथ इस टूर को चलाने का फैसला किया गया है।

The deluxe AC train provides two types of accommodation- 1st AC and 2nd AC. It also has security features of CCTV cameras and security guards for each coach. The train also features 2 fine dining restaurants, a modern kitchen, shower cubicles in coaches etc: IRCTC

