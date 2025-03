पटना। बिहार में आज भी होली मनाई जा रही है। सियासी गलियारों में आज होली की धूम है। वैसे तो लोग पूर्व सीएम लालू यादव के टाइम की होली को याद करते हैं लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी कम नहीं है। तेज प्रताप यादव होली पर कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं कि उनके नाम के चर्चे होने लगते हैं। इस बार की होली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

आज यानी शनिवार, 15 मार्च को तेज प्रताप यादव होली खेल रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वाले को नाचने को कह रहे। तेज प्रताप यादव पुलिस वाले को कहते हैं कि तुम अभी वर्दी में ही नाचो वरना सस्पेंड करा देंगे। तेज प्रताप का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी ने तो वीडियो के माध्यम से घेरना शुरू कर दिया है कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे।

RJD MLA and Lalu’s son Tejpratap Yadav tells cop to dance or else he will be suspended.

Poor cop complies.

Just imagine the level of Goondagardi if RJD wins Bihar Assembly Elections. pic.twitter.com/vLb2n5AKSp

— News Arena India (@NewsArenaIndia) March 15, 2025