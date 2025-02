लखनऊ/ अयोध्या: मिल्कीपुर में दरोगा के खिलाफ पोस्ट करने वाला सपा नेता गायब हो गया है। आरोप है कि दरोगा ने सपा नेता को फ़ोन पर धमकाया था। उससे कहा था कि बहुत शराब बांट रहे हो। अखिलेश यादव भी नहीं बचा पाएंगे। मिट्टी में मिला दूंगा। सपा नेता प्रदीप यादव ने बुधवार को फेसबुक पर दरोगा के धमकाने का ऑडियो शेयर किया और तबसे गायब है।

सपा ने दिया अल्टीमेटम

प्रदीप यादव के गायब होने पर सपा ने अयोध्या पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अयोध्या पुलिस का कहना है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारी हिरासत में नहीं है। ऑडियो की हम जांच करा रहे हैं। बता दें कि सपा नेता ने अपने फ़ेसबुक पोस्ट में लिखा है कि SO देवेंद्र पांडेय ने मेरी मृत मां को गाली दी है। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है। मेरी मौत के लिए SO देवेंद्र पांडेय जिम्मेदार होंगे। इधर SO का कहना है कि ये ऑडियो उनका नहीं है।

अखिलेश भी नहीं बचा पाएगा

प्रदीप यादव से ऑडियो में दरोगा कह रहे हैं कि तुम बहुत दारू-वारू बांट रहे हो। इस पर वो जवाब देते हैं कि हम कहां दारू बांट रहे हैं सर। दरोगा फिर कहते हैं कि प्रदीप, मैं तुमको कितनी बार चेतावनी दे चुका हूं। मेरे से छिपा नहीं सकते। शान्ति से बैठ जाओ। इसपर प्रदीप जवाब देते हैं कि नहीं सर मैं घर पर हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। इसके बाद दरोगा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि दिमाग मत खराब करो। ऐसी की तैसी कर दूंगा। कोई तुमको नहीं बचाएगा। अखिलेश की जो गोद में जाकर बैठे हो न, मिट्टी में मिला दूंगा।

मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में भारत की बड़ी बेइज्जती कर बैठी कांग्रेस, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों की ये है हकीकत!

बुलडोजर चलाकर इतिहास मिटा दोगे? पिता का घर जलते ही गुस्से में तमतमाई हसीना, भारत में बैठे-बैठे यूनुस को धमकाया