नई दिल्ली.Hyderpora encounter- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को यहां हैदरपोरा मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया, जिसमें पुलिस ने दो आतंकवादियों और दो आतंकवादी सहयोगियों को मार गिराने का दावा किया था।

“हैदरपोरा मुठभेड़ में एडीएम रैंक के अधिकारी द्वारा एक मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है। समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट जमा होते ही सरकार उचित कार्रवाई करेगी। जेके प्रशासन निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराता है और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्याय नहीं, ”उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा।

सोमवार को मुठभेड़ में मारे गए चार लोगों में से तीन के परिजनों के विरोध के बीच मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया था।

A magisterial inquiry by officer of ADM rank has been ordered in Hyderpora encounter.Govt will take suitable action as soon as report is submitted in a time-bound manner.JK admin reiterates commitment of protecting lives of innocent civilians&it will ensure there is no injustice.

