Hyderabad Audi Hit Auto Viral Video: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार से आ रही ऑडी एक ऑटो को टक्कर मारते दिख रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क पर ही गोल-गोल घूम गया। हादसे में 1 लोग की मौत हो गई।

सोमवार सुबह हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में इनऑर्बिट मॉल के पास एक तेज रफ्तार ऑडी ड्राइवर ने ऑटो-रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे 37 साल के एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी शराब के नशे में एक पार्टी से जुबली हिल्स की ओर लौट रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ऑटो-रिक्शा में टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक ऑडी ड्राइवर सुजीत और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

#BREAKING – Reckless #speed and #DRUNK driving of an #Audi car kills a passenger in the auto yesterday early morning near Inorbit Mall.

A case of culpable homicide not amounting to murder has been booked against the Audi driver and his associates. @CYBTRAFFIC pic.twitter.com/kXIbywb8J9

