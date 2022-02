तमिलनाडु, Hijab Row: तमिलनाडु में शनिवार शुबह से ही निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी -लंबी कतारे देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में मदुरै में एक मतदान केंद्र पर हिजाब पहनकर पहुंची एक महिला मतदाता पर भाजपा बूथ समिति के एक सदस्य ने आपत्ति जताई और उसने उसे महिला से हिजाब उतारने के लिए कहा.

#TamilNadu Urban Local Body Poll |A BJP booth committee member objected to a woman voter who arrived at a polling booth in Madurai while wearing a hijab;he asked her to take it off. DMK, AIADMK members objected to him following which Police intervened. He was asked to leave booth pic.twitter.com/UEDAG5J0eH

