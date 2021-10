नई दिल्ली. Heavy Rain in Delhi NCR दिल्ली और आसपास के शहरों में रात भर कई घंटों की भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जल-जमाव देखा गया, जिससे आज सुबह यातायात की गति धीमी हो गई। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग में अक्टूबर में 24 घंटे की अवधि में एक दशक में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में आज सुबह साढ़े पांच बजे तक 85 मिमी और पालम में 55 मिमी बारिश दर्ज की गई।

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में सोमवार सुबह तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 2 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के और आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट स्थानों पर मध्यम तीव्रता के साथ भारी बारिश के साथ गरज के साथ बारिश जारी रहेगी।

“अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली, गुरुग्राम, औरंगाबाद, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पानीपत, सोहाना (हरियाणा) के अलग-अलग स्थानों पर मध्यम तीव्रता के साथ भारी बारिश के साथ गरज के साथ बारिश जारी रहेगी (0400 IST पर जारी) ), “आईएमडी ने ट्वीट किया।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।

#Delhi #Safdarjung recorded 85 mm and #Palam 55 mm #Rain until 05:30 hours today. Highest 24 hour rain in decade. Record is of 172.7 mm on October 01 in 1954. May continue until today afternoon. #DelhiRains @SkymetWeather @JATINSKYMET — Mahesh Palawat (@Mpalawat) October 18, 2021

एक्यूआई ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंचा

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘बहुत खराब’ श्रेणी में फिसल गया और पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक के रूप में वापस आ गया, शनिवार को सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) ने रिपोर्ट किया। सफ़र ने कहा, “अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण पराली जलाने से संबंधित वायु द्रव्यमान में घुसपैठ होती है। सफ़र सामंजस्यपूर्ण पद्धति के अनुसार 1572 प्रभावी आग की गणना के साथ, जिसमें दो ISRO उपग्रहों के डेटा शामिल हैं, दिल्ली की हवा में पराली जलाने का योगदान अचानक बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया है,”सफ़रने कहा .

Light intensity rain would occur over and adjoining areas of entire Delhi, Noida, Ghaziabad, Greater Noida, Baraut, Agra, Mathura, Hathras, Sonipat, Gannaur, Gohana, Sohana, Jhunjunu, Pilani during next 2 hours. pic.twitter.com/3sK1FOV5T3 — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 18, 2021

सफर के अनुसार अगले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। “पश्चिमी विक्षोभ के आने के प्रभाव में, कल तक हवा का रुख पूर्व की ओर हो जाएगा और बारिश की संभावना है और एक्यूआई में सुधार का अनुमान है, लेकिन कल के लिए खराब रहेगा, लेकिन इसके बाद अगले तीन दिनों तक इसके मध्यम रहने की संभावना है।” पूर्वानुमान निकाय ने कहा।

Waterlogging at Gazipur fruit and vegetable wholesale market in Delhi following overnight rainfall pic.twitter.com/fOygkhvkGw — ANI (@ANI) October 18, 2021

और पढ़ें