चंडीगढ़: हरियाणा के में 1000 कुंडीय यज्ञ के दौरान बासी खाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. वहीं देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ सुरक्षाकर्मियों ने कहासुनी के बाद ब्राह्माणों पर फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है. लेकिन कैसे शुरू हुआ ये विवाद और क्या है पूरा मामला आइए जानते है:

जानकारी के अनुसार, महायज्ञ में शामिल पंडितों को बासी भोजन परोसे जाने से नाराजगी बढ़ गई । इसको लेकर आयोजकों के सुरक्षाकर्मियों और पंडितों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आयोजकों के निजी सुरक्षाकर्मियों ने शुरू फायरिंग कर दी। इस घटना में आशीष और प्रिंस नाम के युवक घायल हो गए. इतना ही नहीं, इसके बाद यज्ञ स्थल पर तोड़फोड़ और लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई हैं।

#WATCH | Kurukshetra, Haryana: One a firing incident, ACP Mandeep Singh says, “At around 9.30 am, a quarrel broke out between two groups, which resulted in stone-pelting. One person also fired two rounds. One person was shot in the thigh, he is out of danger now… Another person… pic.twitter.com/GXLM7MXd2s

— ANI (@ANI) March 22, 2025