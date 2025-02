नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में अमेठी से भाजपा की दिग्गज नेत्री स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो सदन का है। इसमें किशोरी लाल शर्मा महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की बात करते हुए दिख रहे हैं। इसमें वो मृतकों की बात करते हुए मुस्कुराने लगते हैं।

कांग्रेस नेता का मुस्कुराता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं कुंभ में मारे गए लोगों का…फिर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि मर गए लोग भगदड़ में। वीडियो देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये बेशर्म अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल हैं, जो महाकुंभ में मारे गए लोगों पर हंस रहे हैं। लानत है ऐसे आदमी पर, वह हिंदू कहलाने लायक नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि खराबी इसमें नहीं बल्कि इसकी पार्ट में है।

“Mar gaye jo log Mahakumbh Stampede me hahaha”

The man who’s laughing while talking about the Mahakumbh stampede is Congress MP from Amethi, Kishori Lal…

Are they even human, let alone being a Hindu? pic.twitter.com/fupa9bAcYu

