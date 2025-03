नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का गुजरात (Gujarat) दौरा हमेशा यादगार रहता है। इस बार सूरत (Surat) की रैली में एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हजारों की भीड़ में मोदी-मोदी के नारों के बीच एक किशोर कांपते हुए, आंखों में आंसू लिए, हाथ में एक ऐतिहासिक तस्वीर थामे भावनाओं से भरा हुआ नजर आया. वह पूरे जोश के साथ अपनी तस्वीर पीएम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था।

जब प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस किशोर पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को संकेत दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने उस किशोर से तस्वीर लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। पीएम मोदी ने तस्वीर को गौर से देखा और तुरंत उस पर अपना ऑटोग्राफ दिया। इसके बाद उन्होंने तस्वीर वापस भिजवा दी।

वह तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता जी की थी, जिस पर किशोर उनके हस्ताक्षर चाहता था। जब उसे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मिला, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह लगातार अपनी शर्ट से आंसू पोंछ रहा था और पीएम की ओर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर झुकाने का इशारा किया।

यह भावनात्मक क्षण कैमरों में कैद हो गया और जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे ‘एक यादगार और दिल को छू लेने वाला पल’ बताया। अभी तक इस वीडियो को 5000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, और सभी ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं।एक यूजर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए लिखा, “बस, यहीं EVM हैक हो जाता है!”दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, “यह वीडियो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों में कितना प्रेम और स्नेह है।” तीसरे ने लिखा, “यही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री.

PM Modi is not just a leader but an emotion for many.

Feel the heartfelt gesture of a man in this video as he receives a signature from the PM himself.🔽 pic.twitter.com/UTmfrJrKs7

— BJP (@BJP4India) March 7, 2025