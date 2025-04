गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 18 लोगों की दर्दनाक मौत

Banaskantha News: गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा कस्बे में मंगलवार सुबह 9 बजे एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यह काफी दूर तक सुनाई दी और इलाका दहल उठा. मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि फैक्ट्री से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह हादसा फैक्ट्री में बॉयलर फटने के कारण हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई.

#WATCH | Gujarat | Explosion occurs in a factory in the industrial area in Deesa, Banaskantha district; Five workers dead, says Collector. pic.twitter.com/PYkmn4UVeW

जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री के अंदर करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. टीन शेड बिखर गए और मलबे में कई मजदूर दब गए. हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें फैक्ट्री की तबाही साफ दिखाई दे रही है. धुएं का गुबार और बिखरा मलबा इस घटना की भयावहता को बयां कर रहा है. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. क्योंकि मलबे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं.

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया. डीसा नगरपालिका ने तुरंत दमकलकर्मियों को भेजा जो आग बुझाने और मलबे को हटाने में जुट गए. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. डीसा की उपमंडल मजिस्ट्रेट नेहा पांचाल ने कहा ‘पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारण गोडाउन का कुछ हिस्सा ढह गया. मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.’

डीसा ग्रामीण पुलिस थाने के निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया ‘इस हादसे में फैक्ट्री का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. मलबे में अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.’ उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही इसके कारणों का पता लगाया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई.

#WATCH | Gujarat | Banaskantha Collector Mihir Patel says, “Today morning, we got information of a large explosion in the industrial area in Deesa. The Fire Department rushed to the site and controlled the fire. Five workers died on the spot of the incident. Four injured workers… pic.twitter.com/jrV6ml6Gbb

— ANI (@ANI) April 1, 2025