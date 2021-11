नई दिल्ली. CM Bhupendra Patel-गुजरात के अहमदाबाद में सार्वजनिक सड़कों पर मांसाहारी भोजन के स्टालों पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने रेहड़ी-पटरी वालों को मुश्किल में डाल दिया है। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों की निकटता से हटाए गए स्ट्रीट फूड स्टॉल मालिकों को अब अपनी रोजी-रोटी छिनने का डर सता रहा है।

पुष्कार्ट मालिकों ने शहर के होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन की अनुमति देते हुए उन पर कार्रवाई के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया।

“हमें प्रतिबंधित करने और होटलों को अनुमति देने का क्या मतलब है। क्या वहां से (मांसाहारी भोजन की) गंध नहीं आएगी?” अहमदाबाद के एक स्ट्रीट वेंडर राकेश ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।

मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल ही शहर के नागरिक निकाय के नए आदेश का खामियाजा नहीं भुगत रहे हैं। सुंदर नाम के एक अन्य फास्ट फूड विक्रेता ने आरोप लगाया, “मैंने अंडे की गाड़ियों पर प्रतिबंध के बारे में सीखा है, लेकिन मैं एक सैंडविच विक्रेता हूं और मेरी गाड़ी भी ले ली गई है।”

"I've learnt about the ban on eggs carts, but I'm a sandwich seller & my cart was also taken," says Sundar.

Y'day Gujarat CM Bhupendra Patel had said, "It wasn't about veg or non-veg food. People free to eat whatever they want. But food stalls should not obstruct traffic flow." pic.twitter.com/sOdzal8OoI

— ANI (@ANI) November 16, 2021