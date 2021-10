नई दिल्ली. Goa Assembly Election-तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मछली और फुटबॉल दो चीजें हैं जो बंगाल और गोवा को जोड़ती हैं, उन्होंने कहा कि वह राज्य में केंद्र की ‘दादागिरी’ नहीं होने देंगी। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि न तो वह राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए हैं और न ही गोवा की मुख्यमंत्री बनने के लिए।

पणजी में अपने पहले संबोधन में ममता बनर्जी ने कोंकणी में कहा, “दिल्ली दादागिरी अनिक नाका। मैं बाहरी नहीं हूं, मैं गोवा की सीएम नहीं बनना चाहती।”

ममता बनर्जी ने कहा”मैं एक भारतीय हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। अगर बंगाल मेरी मातृभूमि है, गोवा भी मेरी मातृभूमि है … मैं गोवा आता हूं, वे मेरे पोस्टर खराब करते हैं। वे (भाजपा) मानसिक प्रदूषण हैं। उन्होंने मुझे काले झंडे दिखाए, मैंने नमस्ते कहा,“।

We are elated to share that Nafisa Ali and Mrinalini Deshprabhu have joined the Goa Trinamool Congress family today in the presence of our Hon'ble Chairperson @MamataOfficial.

We wholeheartedly welcome both leaders! pic.twitter.com/W5eAlKpmR2

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 29, 2021