नई दिल्ली। तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत रॉय को लेकर कहा है कि जब वो तिहाड़ में बंद थे उनसे मिलने के लिए एयर होस्टेस आती थीं, जो घंटों वहां रहती थीं। सुनील गुप्ता ने ये भी कहा कि इन बातों की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दी गई थी लेकिन फिर भी वो खामोश रहे।

तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिवंगत सुब्रत रॉय जो कि सहारा स्कैम में जेल में बंद थे, उन्हें विशेष सुविधाएँ मिलती थी। इतना ही नहीं उन्हें जेल के अंदर अवैध रूप से व्हिस्की की बोतलें दी जाती थी। उनसे मिलने के लिए सहारा एयरलाइंस की एयर होस्टेस आती थीं, जो घंटे उनके साथ वक़्त बिताती थी।

#WATCH | Delhi: Former Tihar Jail PRO Sunil Kumar Gupta recounts his tenure and alleges that late Subrata Roy Sahara was provided special favours by the jail administration when he was an inmate, also alleges that the then CM Arvind Kejriwal didn’t take any action when he… pic.twitter.com/ivgaV7qwxI

— ANI (@ANI) February 25, 2025