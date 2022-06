गाजियाबाद, देश में कई शहरों में इस समय माहौल गरमाया हुआ है. जहां कई शहरों में साम्प्रदायिक बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. बात करें उत्तरप्रदेश की तो प्रयागराज से लेकर ग़ाज़ियाबाद तक इस समय पुलिस हर गतिविधि पर अपनी नज़र बनाए हुए है. अब दिल्ली से सटे ग़ाज़ियाबाद में डीएम ने 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. जहां रविवार को दिए गए इस आदेश के अनुसार बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभाओं पर रोक लगा दी गई है. इसका मतलब बिना किसी आधिकारिक अनुमति के समूह बनाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही साथ सुरक्षाकर्मियों के अलावा अब कोई भी अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर नहीं घूम सकता है. ऐसी सहूलियत केवल पुलिस कर्मियों और सुरक्षा प्रशासन से जुड़े लोगों को ही दी गई है.

UP | Section 144 imposed in Ghaziabad district till August 10. Gatherings without permission not allowed. Directions for social media issued. Group admins to inform the administration about rumour-mongers. Usage of loudspeakers not allowed except at religious spaces:DM, Ghaziabad

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022