गाजियाबाद: गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर हुआ धमाका, मची अफरातफरी

नई दिल्ली: गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में शनिवार दिल्ली-वजीराबाद रोड पर भोपुरा चौक के पास एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मची गई. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल कुमार के मुताबिक, सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन लगातार हो रहे धमाकों के कारण ट्रक तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। विस्फोटों की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

#WATCH | Ghaziabad Fire Incident | Aftermath of the incident when a fire broke out in an LPG cylinders-laden truck near Bhopura Chowk in Loni, Ghaziabad

The police vacated the nearby houses…The fire has been completely doused. No causality has been reported. pic.twitter.com/neKqpbzXCe

— ANI (@ANI) February 1, 2025