मुंबई/नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद शुरू हुआ घमासान अब तक जारी है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे, इसमें से आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नागपुर हिंसा में यह पहली मौत है। ICU में भर्ती इरफ़ान अंसारी ने दम तोड़ दिया है। इरफ़ान 17 तारीख को हुई हिंसा में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका नागपुर के मेयो अस्पताल में इलाज चल रहा था।

बता दें कि घटना के 6 दिन बीत चुके हैं। 9 इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। सोमवार रात भड़के दंगों के बाद 11 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, इसमें से दो जगह पर कर्फ्यू हटा दिया गया है। जिन जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें गणेशपेठ, लकड़गंज, पचपावली, इमामवाड़ा, शांतिनगर, सक्करदरा और यशोधरानगर पुलिस थाना जैसे इलाके शामिल हैं।

Nagpur | On Nagpur violence, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, “Today, I reviewed the incident that happened in Nagpur with the police officers. The entire sequence of events and the actions taken have been reviewed. The replica of Aurangzeb’s grave was burnt in the morning.… pic.twitter.com/7lIWo3mNVV

