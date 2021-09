पटना. FIR order against RJD’s Tejashwi Yadav-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि अगर कोई मामूली व्यक्ति उनके खिलाफ मामला दर्ज करता है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रतिक्रिया पटना की एक अदालत द्वारा चुनावी टिकट के बदले कथित रूप से पैसे लेने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के बाद आई है।

“मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई टॉम, डिक या हैरी मेरे खिलाफ मामला दर्ज करता है। लेकिन सवाल यह है कि शिकायतकर्ता को 5 करोड़ रुपये कहां से मिले?” तेजस्वी यादव से पूछताछ की.

तेजस्वी यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और शिकायतकर्ता के आरोप निराधार साबित होने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

It doesn't matter to me if any Tom, Dick or Harry files a case against me. But question is from where complainant got Rs 5 crore?: RJD leader Tejashwi Yadav after Patna court ordered registration of FIR against him for allegedly accepting money in exchange for an election ticket pic.twitter.com/jnjsNQprHd

