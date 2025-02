कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा- दर्द और पीड़ा के साथ…

नई दिल्ली। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फैसल पटेल काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी से खफा चल रहे थे। अब उन्होंने पार्टी का हाथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह दर्द और पीड़ा के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ रहे है।

कांग्रेस छोड़ने को लेकर अपने ट्वीट में फैसल पटेल ने कहा- “बहुत दर्द और पीड़ा के साथ, मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है। यह कई सालों तक एक कठिन यात्रा रही है। मेरे दिवंगत पिता अहमद पटेल ने अपना पूरा जीवन देश, पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम करते हुए दिया। मैंने उनके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर नकार दिया गया। मैं हर संभव तरीके से लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मेरा परिवार रहेगी। मैं सभी कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया।”

With great pain & anguish, I have decided to stop working for @INCIndia . It’s been a tough journey for many, many https://t.co/Qn2HzURyXw late father @ahmedpatel gave his entire life working for the country, party & the #Gandhi family. I tried following his footsteps but was…

— Faisal Ahmed Patel (@mfaisalpatel) February 13, 2025