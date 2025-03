मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर में बीते सोमवार को भड़की हिंसा मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर से उसके घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। आरोप है कि फहीम ने लोगों को भड़काया और भीड़ को इकट्ठा किया। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी 38 वर्षीय फहीम शमीम खान इस दंगे को भड़काने में शामिल है। शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का नागपुर शहर अध्यक्ष भी है।

#WATCH | Maharashtra: Police in Nagpur arrive at the residence of Nagpur violence accused Faheem Khan, with a bulldozer. pic.twitter.com/pJenvIVcZu

— ANI (@ANI) March 24, 2025