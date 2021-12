नई दिल्ली. DMRC Guidelines: देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में ओमिक्रॉन की गति को रोकने के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है. येलो अलर्ट के तहत मेट्रो में अब 100% यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे.

दिल्ली में येलो अलर्ट जारी होने के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( DMRC ) ने भी मेट्रो में यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. डीएमआरसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक़ मेट्रो में अब यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही, 50% यात्री ही बैठकर यात्रा कर पाएंगे. मेट्रो में अब यात्रियों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( DMRC ) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब मेट्रो स्टेशन के सभी गेट नहीं खोले जाएंगे. डीएमआरसी के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक गेटों की संख्या सीमित कर दी गई है. अब मेट्रो के कुल 712 गेट में से 444 गेट ही खोले जाएंगे.

Metro is watching you!

Nine Flying Squads of Metro officials are traveling across the network to ensure adherence to the Covid 19 protocols in place. Please cooperate with us to stop the spread of the virus. pic.twitter.com/KbJ2Wh818F

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) December 27, 2021