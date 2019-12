धनवार. Dhanwar Assembly Election Result 2019 Live: झारखंड की 81 विधानसाभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आज यानी कि 23 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. वोटों की काउंटिंग शुरू होते ही शुरुआती रुझान आने शुरु हो गए हैं. धनवार विधानसभा सीट एक वीआईपी हॉट सीट है. धनवार विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम व JVM नेता बाबूलाल मरांडी 7656 वोटों से आगे चल रहे हैं, वहीं दूसरे नंबर पर सीपीआई एमएल(लिबरेशन) के राजकुमार यादव उनसे पीछे चल रहे हैं. शुरुआती नतीजों को देखते हुए राज्य में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है. इसके बाद सरकार बनाने के लिए उठा पटक शुरू हो गई हैं. सूत्रों की मानें तो भाजपा ने बाबूलाल मरांडी से संपर्क साधा है.

आज काउंटिंग समाप्त होने के बाद पता चल जाएगा कि धनवार सीट पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार किस पार्टी के प्रत्याशी से आगे पीछे चल रहा है. यहां पर मुख्य मुकाबला पूर्व सीएम व झारखंड विकास मोर्चा के बाबू लाल मरांडी, सीपीआई एमएल(लिबरेशन) के राजकुमार यादव और भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद सिंह के बीच है. धनवार विधानसभा सीट झारखंड के गिरिडीह जिले के अंतर्गत आती है. इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं. 2014 के चुनाव में 14 और 2009 के विधानसभा चुनाव में 10 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मात आजमाई थी.

धनवार सीट जनरल उम्मीदवार के लिए है. धनवार सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नईमुद्दीन अंसारी, झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी, बीजेपी से लक्ष्मण प्रसाद सिंह, बीएसपी से दिनेश कुमार दास, सीपीआई एमएल(लिबरेशन) के राजकुमार यादव और एआईएमआईएम से मोहम्मद दानिश चुनाव लड़ रहे हैं. पिछले 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में CPMLL के राजकुमार यादव ने ने JVM के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को 10712 वोटों से हराया था. साल 2009 में इस सीट पर CPMLL उम्मीदवार को 50392 वोटों से हराया था.

Former CM and JVM(P)'s Babulal Marandi leading from Dhanwar seat by 2841 votes, CPI(ML)'s Raj Kumar Yadav trailing. #JharkhandAssemblyElections (file pic) pic.twitter.com/xFhaVglHnP

Official Election Commission trends for 56 seats: BJP leading on 19 seats, Congress on 8, JMM on 18, RJD on 4, AJSU and BSP on 2 seats each, CPI (ML) on 1 & JVM (P) on 1 seat. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/f98mdqBmEM

