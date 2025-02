राजदूत ने खोला जर्मनी का राज, कॉन्क्लेव में कहा ” कर लो ओवरटेक”

नई दिल्ली : हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे है की भारत जल्द ही बड़ी अर्थव्यवस्था बने। यह बात भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए कहा। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है इससे यह साबित होता हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी रही है।

भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी इस पर एकरमैन ने कहा कि यह लक्ष स्वाभाविक रूप से पूरा होगा। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भारत जर्मनी से आगे निकल जाए। एक बढ़ती और मजबूत अर्थव्यवस्था का सही अर्थ यह है कि यह साझेदारी और भागीदारी के साथ-साथ चलती है।

राजदूत ने आगे कहा कि जर्मन व्यवसाय भारत के साथ काम करने में रुचि दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जितना अधिक भारतीय उद्योग बढ़ेगा, उतना ही भारतीय निजी क्षेत्र वैश्विक बनेगा और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिए यह उतना ही बेहतर होगा। एकरमैन ने यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न जर्मन चुनाव में एक रूढ़िवादी निकाय की जीत के साथ, यूरोपीय राष्ट्र “गठबंधन निर्माण के पहले चरण में है”।

जर्मनी में आने वाली सरकार से भारत-जर्मनी के संबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा। NXT कॉन्क्लेव में राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि चांसलर-चुनाव फ्रेडरिक मैट्ज भारत के साथ ” बहुत ही समर्पित, मैत्रीपूर्ण संबंध को जारी रखेंगे ” .

#NXTConclave2025 | Dr. Philipp Ackermann, German Ambassador to India, predicts that India will surpass Germany to become the world’s third-largest economy by 2030. He highlights India’s rapid growth, strong industrial base, and expanding global influence. Is India on track to… pic.twitter.com/xHqxdr3dSz

— NewsX World (@NewsX) February 28, 2025