दिल्ली के झंडेवालान में भीषण अग्निकांड, अनारकली बिल्डिंग और डीडीए कॉम्प्लेक्स में आग, कई गाड़ियां तबाह

Delhi Fire News: दिल्ली के झंडेवालान इलाके में मंगलवार दोपहर एक भीषण अग्निकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. अनारकली बिल्डिंग और पास के डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग की लपटें और धुएं का घना गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया. जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. इस हादसे में पास में खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं.

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत लपटों से घिर गई. बिल्डिंग से उठती आग की लपटें और काले धुएं ने आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग की शुरुआत कैसे हुई लेकिन इसकी तीव्रता ने नजदीकी वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं. जिसके बाद आग और तेजी से फैल गई.

#WATCH | Delhi | A fire broke out in a parking at the Shastri park area. Fire tenders are present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/eba4nZwVyi

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और मौके पर 15 दमकल गाड़ियां तैनात की गईं. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त संसाधन भी मंगवाए गए हैं. हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इमारत के अंदर कोई फंसा हुआ है या नहीं. बचाव कार्य के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आग आसपास की अन्य इमारतों तक न फैले.

#WATCH | Delhi: Fire broke out in Anarkali building and DDA Shopping Complex Jhandewalan. Fire tenders and police personnel are at the spot. Some vehicles parked nearby have also caught fire. Firefighting operation is underway.

(Visuals from the spot) pic.twitter.com/B0n6HY0Cyd

— ANI (@ANI) April 1, 2025