दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद इन दो नेत्रियों ने किया जमकर डांस, दांतों तले उंगली दबा लेंगे!

नई दिल्ली: दिल्ली में बीजेपी ने शानदार वापसी की है, 27 साल बाद बीजेपी का वनवास समाप्त हुआ और उसने दिल्ली में भगवा लहराया है। दिल्लीवासियों ने आम आदमी पार्टी (AAP) को इस कदर नकारा कि पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। इसी बीच, आप नेत्री और सीएम आतिशी का डांस खूब वायरल हो रहा है. उधर सुषमा स्वराज की बेटी और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने भी जमकर ठुमके लगाए और मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा बारात वाले डांस करते हुए नजर आए।

इसी बीच CM आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई, इसी बीच उनका जमकर डांस करते हुए वीडियो सामने आया हैं. आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से पराजित हो गई, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री आतिशी ने रमेश विधूड़ी को हराकर अपनी जीत दर्ज की। जीतने के कुछ घंटे बाद आतिशी ने सबसे पहले अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया।

#WATCH | Delhi BJP President Virendraa Sachdeva, BJP MPs Manoj Tiwari, Bansuri Swaraj and other BJP leaders celebrate the party’s victory at BJP Headquarters in Delhi. pic.twitter.com/sH8qIJzmk6

वीडियो में आतिशी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं।

#WATCH | #DelhiElectionResults | AAP winning candidate from Kalkaji Vidhan Sabha and outgoing CM Atishi dances and celebrates her victory with the supporters and party workers. pic.twitter.com/nGbItW5nM7

— ANI (@ANI) February 8, 2025