नई दिल्ली. Delhi Viral Video: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है और तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिये गये हैं जिसमें मॉस्क पहनना और दो गज की दूरी जरूरी है. मास्क और सामाजिक दूरी के पालन पर सख्ती बरती जा रही है, ऐसे में छतरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बिना मास्क पहने बैंक में जा रहा था, जब गार्ड ने उसे मास्क लगाने के लिए टोका तो वह भड़क गया और अपने चार-पांच साथियों को बुलाकर गार्ड की पिटाई शुरू कर दिया. युवकों ने पीट-पीटकर गार्ड को अधमरा कर दिया.

#WATCH | A man thrashed a guard for stopping him from entering a bank without wearing a mask in Chhatarpur. When the staff tried to intervene, the accused called his associates and ransacked the bank & assaulted the staff. A case is being registered in this regard: Delhi Police pic.twitter.com/NARHhUBZ6y

— ANI (@ANI) December 29, 2021