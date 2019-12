नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के शालीमार बाग इलाके में स्थित एक घर में शनिवार शाम भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में तीन महिलाओं की मौत हो गई. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस हादसे में अभी तक तीन बच्चों समेत छह लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. इस महीने दिल्ली में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है.

दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित एक तीन मंजिला घर में लगी आग में तीन महिलाओं की मौत हो गई है. इनकी उम्र 55 से 75 साल के बीच बताई जा रही है.

मृतक महिलाओं के शव पर जलने के निशान नहीं है, प्रारंभिक दृष्टया इनकी मौत दम घुटने से होना बताई जा रही है. वहीं कुछ अन्य लोगों को रेस्क्यू कर लिया है. इसमें से कुछ लोग घायल बताये जा रहे हैं उन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#UPDATE 3 women have lost their lives in the fire that broke out at a house in Shalimar Bagh area of Delhi, today. https://t.co/IEPYesJkdV

