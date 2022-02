नई दिल्ली: Delhi School Reopening कोरोना कि थमती रफ्तार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने से 7 फरवरी से सभी स्कूल-कॉलेज को खोलने का फैसला लिया है. 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे. जबकि कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 14 फरवरी से खोला जाएगा. साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि सभी शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन लगाना जरुरी है. कईं राज्यों में 31 जनवरी और 1 फरवरी से स्कूल और कॉलेजों को खोला जा चुका है.

दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के सभी कॉलेज को 7 फरवरी से खोला जाएगा. अब से सिर्फ ऑफलाइन क्लासेज चलेंगी। स्कूल में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चलेगी. लेकिन कॉलेज में सिर्फ ऑफलाइन क्लासेज होंगी.

Schools will reopen from 7th Feb for std 9-12. Classes for Nursery to std 8 will reopen from 14th Feb. Hybrid classes will continue. Colleges will reopen from Monday, 7th Feb & they'll be asked to discourage online classes & have offline classes: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/84uXjbB2AA

