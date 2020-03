नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने शाहीन बाग का धरना खत्म करने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. भारी संख्या में सुरक्षाबल को तैनात किया गया है. साथ ही एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें प्रदर्शनकारियों से 144 लागू होने का हवाला देते हुए किसी भी तरह के प्रदर्शन को न करने का अनुरोध किया है.

नोटिस में दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि ” आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहां धारा 144 सीआरपीसी लागू है. अत: आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह का एकत्रित होना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. अन्यथा उल्लघंन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पिछले ढ़ाई महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में लोग नरेंद्र मोदी सरकार के सीएए कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करने बैठे हैं. इसी वजह से नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया हुआ है. स्थानीय लोग कई बार रास्ते को खुलवाने की मांग कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शन के दौरान रास्ता बंद करने को गलत बताया था.

Delhi: Heavy police deployment in Shaheen Bagh as a precautionary measure, even after Hindu Sena yesterday called off protest site clearance call pic.twitter.com/5LVwLcaaoO

— ANI (@ANI) March 1, 2020