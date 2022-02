नई दिल्ली, Delhi: राजधानी दिल्ली के बवाना में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया है, बवाना इलाके में बने राजीव रतन आवास योजना के कई फ्लैट शुक्रवार दोपहर भरभरा कर गिर गए, इस हादसे में 2 लोगों के दबने की खबर सामने आ रही है. हादसे के बाद मलबे में दबे 2 लोगों को बचा कर इलाज के लिए भेजा जा चुका है. इस हादसे में अब भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है.

Delhi | At least six persons were feared trapped in the debris after a portion of an old building collapsed in Bawana's JJ colony. Out of six people, three were rescued later. Rescue operation is underway: DCP Outer North District Brijendra Yadav

— ANI (@ANI) February 11, 2022