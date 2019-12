नई दिल्ली. दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और आसपास इलाके में हुई हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिबल तैनात है. रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और कुछ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन हिसंक हो गया था जिसमें कई लोग और पुलिसकर्मी घायल भी हुए. सोमवार सुबह जामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर कड़ाके की सर्दी में छात्रों ने अर्धनग्न होकर दिल्ली पुलिस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया. वहीं काफी संख्या में छात्रों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया. जामिया प्रशासन ने दिल्ली पुलिस पर गलत तरह से कैंपस में दाखिल होकर तोड़फोड़ और छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगाया.

दूसरी ओर मामले पर राजनीति भी तूल पकड़ गई और सत्ताधारी आप और विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे राजधानी में कानून-व्यवस्था के घटते स्तर को लेकर परेशान हैं. केजरीवाल ने कहा कि शहर में शांति कायम रहे इसको लेकर उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है. इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए प्रदर्शन में हुई हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बताया. दूसरी ओर भाजपा ने इस हिंसा को आम आदमी पार्टी की साजिश बताया है. इस बीच जामिया हिंसा मामले में डाली गई याचिका पर हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया. इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे पढ़ें-:

रात 8.50 बजे- जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दो छात्र वैभव मिश्रा और अरीब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की जांच को लेकर एक कमिटी बनाने की मांग की है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और NHRC के सदस्य शामिल हों.

याचिका में कहा गया है कि जामिया और AMU में पुलिस तभी प्रवेश करे जब यूनिवर्सिटी प्रसाशन आदेश दे. सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश दे कि वो जामिया और AMU के छात्रों के खिलाफ कोई करवाई न करे. छात्रों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए

शाम 7.30 बजे- दिल्ली मेट्रो ने सभी मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकासी द्वारा फिर से खोल दिए हैं. दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सुचारू हो गई हैं.

शाम 6.30 बजे– कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है. कांग्रेस उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा लड़ती रहेगी और स्टू़डेंट्स के साथ खड़ी रहेगी.

Priyanka Gandhi Vadra, Congress: Every person in Congress will fight against this tyranny and stand with the students. https://t.co/zThcd2bNHZ — ANI (@ANI) December 16, 2019

शाम 6.25 बजे – कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रविवार को हुए घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है. प्रियंका ने कहा कि कौन सी सरकार छात्रों को पिटती है? उन्हें देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बोलना चाहिए. उनकी पार्टी के विधायक ने बलात्कार कर दिया, इस पर पीएम की आवाज नहीं निकल रही है.

Priyanka Gandhi Vadra, Congress in Delhi: Prime Minister should answer on what happened at the University yesterday, whose government beat up the students? He should speak on the sinking economy. His party MLA raped a girl, why hasn't he spoken on it? pic.twitter.com/rQG84yiMtq — ANI (@ANI) December 16, 2019

शाम 6.20 बजे– इंडिया गेट पर धरना दे रहे प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पुलिस ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए जाने के लिए कह दिया.

शाम 5.45 बजे– प्रदर्शन के दौरान पुरुष पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिला स्टूडेंट्स के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को पत्र लिखा है. इस पत्र में आयोग ने इन रिपोर्ट की जांच कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है.

शाम 5.30 बजे- दिल्ली मेट्रो ने लोक कल्याण मार्ग और जनपथ मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद कर दिए हैं. अगले आदेश तक इन दोनों स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रूकेंगी. इससे पहले केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद किए गए थे.

शाम 5.20 बजे– दिल्ली के इंडिया गेट पर जारी प्रियंका गांधी के प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर भी पहुंच गए हैं.

Delhi: Jagdish Tytler arrives for Congress' symbolic protest near India Gate over police action during students' protests in Jamia Millia Islamia (Delhi) & Aligarh Muslim University. pic.twitter.com/Micwuab2Kj — ANI (@ANI) December 16, 2019

Delhi: Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, AK Antony, PL Punia, Ahmed Patel, Ambika Soni & other Congress leaders continue to sit on a symbolic protest near India Gate over police action during students' protests in Jamia Millia Islamia & Aligarh Muslim University(Uttar Pradesh) pic.twitter.com/s0v9NWzvns — ANI (@ANI) December 16, 2019

शाम 5.08 बजे- केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर हिंसा के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की बात कही है. जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा मिल सके.

MHA sources:State govts&UT administrations requested to take requisite precautionary measures to maintain law&order,peace&public tranquility. They have also been requested to take action against circulation of fake news &rumours on social media having potential to incite violence — ANI (@ANI) December 16, 2019

शाम 4.55 बजे- जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे प्रदर्शन को कवर करने गए समाचार एजेंसी एएनआई रिपोर्टर उज्ज्वल रॉय और कैमरापर्सन सरबजीत सिंह को अज्ञात लोगों ने पीटकर घायल कर दिया. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे निंदनीय कृत्य करार दिया है. दोनों का हॉली फैमिली हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

#WATCH Delhi: ANI Reporter Ujjwal Roy and Cameraperson Sarabjeet Singh were assaulted while covering protests near Jamia Milia Islamia University Gate-1. They are currently undergoing treatment at Holy Family hospital (video courtesy: Prashant Kumar,Times Now) pic.twitter.com/zGJhrMpEBl — ANI (@ANI) December 16, 2019

शाम 4.50 बजे– दिल्ली मेट्रो ने पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए हैं. अगले आदेश तक पटेल चौक और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रूकेंगी.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates of Patel Chowk, Central Secretariat and Udyog Bhawan are closed. Trains will not be halting at Patel Chowk and Udyog Bhawan. https://t.co/by9Pw1FUUG — ANI (@ANI) December 16, 2019

शाम 04.45 बजे: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी स्टूडेंट्स प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई हैं. प्रियंका के साथ केसी वेणुगोपाल, एके एंटनी, पीएल पूनिया, अहमद पटेल और अन्य कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं. कांग्रेस नेताओं का यह धरना दो घंटे तक जारी रहेगा.

Delhi: Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, AK Antony, PL Punia, Ahmed Patel, & other Congress leaders sit on a symbolic protest near India Gate over police action during students' protests in Jamia Millia Islamia (Delhi) & Aligarh Muslim University. pic.twitter.com/0E1ske0pGf — ANI (@ANI) December 16, 2019

SC On Jamia Protest Violence Over CAA: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया नगर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई बोले- बंद हो हिंसा, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, कल होगी सुनवाई

PM Narendra Modi On CAA Protests: नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में फैली हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी की अपील- किसी को डरने की जरूरत नहीं, शांति और भाईचारा बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें

और पढ़ें