नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में लोग सड़कों पर उतर गए. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों या इनके कुछ इलाकों में धारा 144 लागू है जिसके चलते पुलिस सैंकड़ों लोगों को हिरासत में ले चुकी है.

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है जहां इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है. लोगों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं. जाम की हालात से बचने के लिए पुलिस रूट डायवर्ट कर रही है.

सप्ताह का आम दिन होने की वजह से शाम होते ही दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाएगी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए परेशानी बन सकती है. क्योंकि सुबह और शाम के समय नौकरी और कारोबार पर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है, इनमें काफी लोग दिल्ली से सटे शहर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से भी आते हैं.

Bharti Airtel: We're complying with instructions received from govt. authorities on suspending Voice, SMS and data in certain areas in #Delhi. Once the suspension orders are lifted, our services will be fully up and running. pic.twitter.com/PkE5FdMEA3

