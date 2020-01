नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया. राजधानी में 8 फरवरी को मतदान होगा जिसके बाद 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी. वर्तमान में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसका कुल 70 विधानसभा सीटों में से 67 पर कब्जा है. सिर्फ 3 सीट मनोज तिवारी की भाजपा के पास हैं जबकि अजय माकन की कांग्रेस के हाथ बिल्कुल खाली हैं. ऐसे में इन दोनों पार्टियों का आप से मुकाबला काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता है.

अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी साल 2013 में गठित हुई, 2014 में पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतत्व में चुनाव जीतकर सरकार बनाई. हालांकि, 6 महीने में ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया. साल 2015 में चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल को बंपर जीत मिली. उस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, शिक्षा पर काम करेंगे. बिजली-पानी फ्री करेंगे. शहर की सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और बसों में मार्शल नियुक्त होंगे.

दिल्ली की जनता से केजरीवाल ने जिस तरह वादें किए उनकी सरकार ने धीरे-धीरे ही सही लेकिन करीब-करीब ये वादें पूरे किए. सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले महिलाओं का दिल्ली की बसों में सफर भी पूरा कर दिया. अरविंद केजरीवाल के इस कदम को चुनाव से पहले उनका मास्टरस्ट्रोक भी बताया गया. हालांकि, बीजेपी और कांग्रेस ने इसे केजरीवाल का चुनावी स्टंट बताया लेकिन कहीं न कहीं जनता खासतौर पर महिलाओं को आम आदमी पार्टी की स्कीम जरूर पंसद आई.

Chief Election Commissioner Sunil Arora on Delhi assembly elections: Date of poll is 8th February, 2020 and counting of votes will take place on 11th February. pic.twitter.com/1mv9Sa59ep

