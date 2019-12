नई दिल्ली. रानी झांसी रोड दिल्ली की अनाज मंडी में आज रविवार को सुबह 5.22 बजे छह मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अब तक (खबर लिखने तक) 43 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं. जब फैक्ट्री के अंदर आग लगी तो 50 से अधिक लोग इसके अंदर थे. आग लगने की सूचना पाकर 30 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया था और इसके बाद आग पर काबू पाया गया.

हालांकि आग इतनी भीषण थी कि दमकल की गाड़िया पहुंचने से पहले ही बहुत कुछ नुकसान हो चुका था, इस संबंध में अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि फंसे हुए 56 लोगों को बचाया गया और राम मनोहर लोहिया अस्पताल और हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया है. इसके बाद दिल्ली सरकार मृतकों को 10- 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है. घायलों का 1- 1 लाख रुपये मिलेगा इसके साथ ही उनका मुफ्त इलाज होगा. वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी की तरफ से मृतकों को 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है.

मुआवजा देकर हादसे रोके जा सकते हैं.

दिल्ली में यह पहली बार नहीं हुआ है कि आग लगी हो और लोग मरे हों और इन्हें मुआवजा मिल रहा हो. इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं लेकिन सरकार सिर्फ मुआवजा देकर मामले शांत करके बैठ जाती है. कभी किसी ने सोचा है कि आग लगने की वजह क्या होती है और अगर आग लग भी जाती है तो क्या वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं होते. इसके साथ ही अगर किसी फैक्ट्री में आपको फायर सेफ्टी के इंतजाम मिल भी जाएं तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये वहां मौजूद किसी कर्माचारी को पता होता है. कई सवाल है जिनके जवाब शायद नहीं मिलेगें.

फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों लेट पहुंचती हैं

देश की राजधानी दिल्ली में जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से नहीं आ पाती तो सोचिए छोटे शहरों में क्या हाल होता होगा. अगर गाड़ी समय से घटनास्थल के आस-पास पहुंच भी जाए तो उसे घटनास्थल पर पहुंचने में भी समय लगता है. इसके पीछे की वजह है कि दमकल की गाड़ियां संकरी गलियों में से नहीं निकल पाती हैं और इसकी वजह से कई लोग आग में झुलस कर मर भी जाते हैं.

