नई दिल्ली.Delhi Air Pollution- वायु प्रदूषण से निपटने और आम जनता के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम करने के प्रयास में, दिल्ली सरकार ने रविवार को शहर में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक और अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम को 26 नवंबर तक बढ़ा दिया।

केजरीवाल सरकार के आदेश में कहा “सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर 26 नवंबर 2021 तक बंद रहेंगे। निजी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर 2021 तक घर से काम करने की अनुमति दें,”। हालांकि आदेश में, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिया है.

इससे पहले दिन में, शिक्षा निदेशालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सलाह के अनुसार अगले आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया था।

“बहुत खराब वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए और वाहनों से होने वाले प्रदूषण से व्यापक वायु प्रदूषण होगा और हानिकारक वायु प्रदूषकों को छोड़ेगा, खासकर जब वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, यह महसूस किया जाता है कि वाहनों पर प्रतिबंधों के और विस्तार की आवश्यकता है। दिल्ली में आंदोलन, “पर्यावरण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है।

