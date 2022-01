नई दिल्ली, Delhi: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन (Trilokpuri Metro Station) के पास 2 संदिग्ध बैग मिले हैं. वहीं, मेट्रो कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें दोपहर करीब 1.10 बजे फोन आया कि त्रिलोक पुरी में मेट्रो पिलर संख्या 59 के पास दो लावारिस बैग मिले हैं. हालांकि दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत ही बैगों की मौजूदगी की पुष्टि की और संबंधित एजेंसियों को सूचित किया. वहीं, मामले पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल दोनों बैगों की अच्छे से जांच की जा रही है. बता दें कि मेट्रो पर लावारिस बैग पाए जाने के चलते मेट्रो सेवा 15 से 20 मिनट तक बाधित रही.

Delhi police say it has received a call from the Trilokpuri area regarding two unidentified bags. The investigation is underway, police added. pic.twitter.com/0C8Isc1znh

