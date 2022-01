नई दिल्ली, Covid Vaccine: भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने कोविड-19 रोधी ‘कोविशील्ड’ और ‘कोवैक्सीन’ के खुले बाज़ारों में बिक्री की अनुमति दे है. यानि अब कोरोना रोधी टीका कोविशील् और कोवैक्सीन बाज़ारों में भी उपलब्ध होंगे, टीका खरीद कर लोग क्लिनिक और अस्पताल में इसे लगवा सकते हैं. हालांकि, अस्पतालों को हर छह महीने पर DCGI को अपने यहाँ हुई वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सौंपनी होगी.

कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए अगर सबसे ज्यादा कारगर कुछ है तो वो है वैक्सीन. अब भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने कोरोना रोधी टीके के क्लिनिक और अस्पतालों में बिक्री की मंजूरी दे दी है. नए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के तहत टीके के बिक्री की मंजूरी दी गई है. शर्तों के मुताबिक, फर्मों को क्लीनिकल परीक्षणों का डेटा प्रस्तुत करना होगा. टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखी जाएगी.

The @CDSCO_INDIA_INF has now upgraded the permission for COVAXIN and Covishield from restricted use in emergency situations to normal new drug permission in the adult population with certain conditions.

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 27, 2022