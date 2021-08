तिरुवनंतपुरम. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठक की, उन्होंने सितंबर के अंत से पहले राज्य को लगभग 1.10 करोड़ वैक्सीन खुराक की आपूर्ति करने का वादा किया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद ऐसा हुआ है। वह सितंबर के अंत से पहले और इसके लिए चरणों में एक करोड़ से अधिक खुराक प्राप्त करना चाहते थे, और मंडाविया ने वादा किया कि वे जरूरतमंदों को करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, मंडाविया ने केरल में बिना किसी अपव्यय के टीकों का प्रबंधन करने के तरीके पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि केरल जिस तरह से मृत्यु दर को बहुत कम रखने में सक्षम रहा है।

एक ट्वीट में, मंडाविया ने कहा: “केंद्र सरकार ने आपातकालीन COVID प्रतिक्रिया पैकेज II के तहत केरल को 267.35 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा और प्रभावी ढंग से कोविड -19 का प्रबंधन करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मेडिसिन पूल बनाने के लिए केरल”। उन्होंने कहा कि उन्होंने विजयन और राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ गहन बैठक की.

Central Govt allocates ₹267.35 crore to Kerala under Emergency COVID Response Package- II. It will strengthen state’s health infrastructure & effectively manage #COVID19.

Additionally, ₹1 crore will be made available to each district of Kerala for creating medicine pool. (2/4)

