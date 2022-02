कर्नाटक, Corona in Karnataka: कर्नाटक में कोरोना का कहर अब खत्म होने को है, ऐसे में बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 14,950 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से बैंगलोर में 6,039 नए मामले आए हैं. बीते दिनों जहाँ कर्नाटक में कोरोना का आंकड़ा 16 हज़ार पार कर गया था, वहीं राज्य में अब कोरोना के मामलों में राहत है. बीते दिन राज्य में कोरोना के चलते 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा घटकर 53 हो गया है. बता दें बीते दिनों राज्य में 15 हज़ार से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब आंकड़ा घटने लगा है. इससे पहले राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 11.31% था जो अब घटकर 10.93% हो गया है, साथ ही एक्टिव केसेज़ की संख्या घटकर 1,23,098 हो गई है.

Covid numbers in Karnataka today: ◾New cases in State: 14,950 ◾New cases in B'lore: 6,039 ◾Positivity rate in State: 10.93% ◾Discharges: 40,599 ◾Active cases State: 1,23,098 (B'lore- 51k) ◾Deaths:53 (B'lore- 15) ◾Tests: 1,36,777 #COVID19 #COVID

Karnataka govt eases COVID-19 restrictions in the state

"Gyms, Cinema halls, swimming pools & Yoga centres have been allowed to function with 100% capacity with strictly adhering to COVID appropriate behaviour and guidelines," reads the order pic.twitter.com/dsfKLgBNmr

— ANI (@ANI) February 4, 2022