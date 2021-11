Controversy over Manish Tewari book

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के लिए मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना की। अपनी पुस्तक ’10 फ्लैश पॉइंट्स; 20 साल – राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति जिसने भारत को प्रभावित किया’ में तिवारी ने कहा कि सरकार तब संयम के नाम पर नरम हो गई थी जो ‘ताकत’ नहीं, बल्कि ‘कमजोरी’ की निशानी है।

तिवारी ने किताब में कहा है कि “एक ऐसे राज्य के लिए जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया, संयम ताकत का संकेत नहीं है बल्कि कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। एक समय आता है जब एक्शन को शब्दों से अधिक जोर से बोलना चाहिए। 26/11 एक ऐसी घटना थी जिसके बाद यह किया जाना चाहिए था,” । उन्होंने कहा, “इसलिए, यह मेरा विचार है कि भारत को 9/11 के बाद के दिनों में त्वरति प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी।”

