नई दिल्ली। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही हंगामे से शुरू हुई। मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण और डिप्टी सीएम की ओर से संविधान बदलने के बयान का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो फिर कांग्रेस ने क्यों दिया? हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान के रक्षक होने का ढोंग करती है। बाबा साहब ने साफ कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस सरकार ने दक्षिण में मुस्लिम धर्म के लिए ठेके में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। जेपी नड्डा ने इसे प्रमाणित करते हुए कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने वहां सदन में कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे और ये लोग संविधान के महान रक्षक होने का ढोंग करते हैं। वहां संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं।

#WATCH | As ruckus breaks out in Rajya Sabha over Karnataka Deputy CM DK Shivakumar’s reported remarks on Constitution, LoP and Congress chief Mallikarjun Kharge says, “…Nobody can change the Constitution drafted by Babasaheb Ambedkar. Nobody can finish the reservation. To… pic.twitter.com/JbKXkOHL2U

