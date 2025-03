पुरी: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और इसे अपने लिए सौभाग्य का क्षण बताया। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली की प्रगति का मार्ग सदा स्पष्ट बना रहे। साथ ही, उन्होंने कहा कि सभी मिलकर विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए कार्य शुरू कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, “I am very fortunate that after assuming the responsibility of Chief Minister of Delhi, today I came to Puri for the first time and had darshan of lord Jagannath. I have prayed to the lord Jagannath that the path of progress on which we are… https://t.co/UTurmhUB66 pic.twitter.com/r8tUIwQxCH

— ANI (@ANI) March 29, 2025