Himachal Pradesh Flood: हिमाचल प्रदेश में जैसे ही मानसून ने दस्तक दी वैसे ही इलाके में तबाही मचा दी। दरअसल, 25 जून को हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में मानसून ने कई लोगों के आशियाने उजाड़ दिए तो कई घरों के चिराग भी बुझ गए। मानसून के दौरान कुल्लू और कांगड़ा जिलों में काफी नुकसान हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार को दो जिलों में बादल फटने के बाद पांच जिलों में अचानक बाढ़ आ गई और इस दौरान लोग, वाहन, पुल और घर बह गए। वहीँ 24 घंटे की बारिश में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग लापता हो गए।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार को कुल्लू pजिले के सैंज में पिता-पुत्री समेत एक और महिला बह गई। वहीं, धर्मशाला के खनियारा में मगुनी खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के 15 से 20 मजदूर बह गए। वहीँ इस दौरान अब तक पानी में बहती हुई 2 लाशें दिखाई दीं जिन्हे बराबंद कर लिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में अभी मानसून ने दस्तक ही दी है और बारिश ने स्वर्ग जैसी जगह पर आतंक मचा दिया है।

🚨 #BREAKING: GEO-ENGINEERED DISASTER – DEADLY FLOODS SLAM INDIA AFTER CLOUDBURST

A cloudburst just ripped through Himachal Pradesh, 2 dead, up to 20 missing near the Indira Priyadarshini Hydroelectric Project.

📍 Kullu & Kangra, India

This is weather modification in action,… pic.twitter.com/7HKPbbtKJN

— HustleBitch (@HustleBitch_) June 26, 2025