नई दिल्ली. Chhath Puja-भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने सोमवार को यहां आईटीओ के पास यमुना घाट पर अनुष्ठान किया और छठ पूजा की तैयारी शुरू की, जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नदी के किनारे इसे करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पश्चिम दिल्ली के सांसद, भाजपा कार्यकर्ताओं और ‘पूर्वांचली’ समुदाय के सदस्यों के साथ, एक ‘पूजा’ में शामिल हुए और सोमवार से शुरू होने वाले उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों से संबंधित लोगों को ‘पूर्वांचली’ कहा जाता है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 29 अक्टूबर को अपने आदेश में यमुना के किनारे को छोड़कर “निर्दिष्ट स्थलों” पर छठ समारोह की अनुमति दी थी। इसने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अपने सभी कोविड से संबंधित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Delhi: BJP MP Parvesh Verma celebrates #ChhathPuja at ITO Yamuna Ghat. DDMA has allowed the puja only on designated sites¬ on Yamuna ghats

"CM was voted to power by people from Purvanchal & now he's refusing to allow them.We'll make ghat here & celebrate on 10th Nov," he says pic.twitter.com/bW3KjbIIHh

— ANI (@ANI) November 8, 2021